star.com.tr 21.01.2020 16:43 - Güncelleme: 21.01.2020 16:46

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç'in Verdens Gang gazetesine verdiği demeçte, NATO'nun AGS programı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İttifak Yer Gözetleme Programı kapsamında İtalya'daki Global Hawk İHA'ların testlere başladığını belirten Stoltenberg, bu İHA'ların NATO ülkeleri üzerinde uçarken, bu ülkelerin komşularında neler olup bittiğini gözetleyebileceklerini söyledi. Stoltenberg'e göre, NATO ülkeleri bu gözetlemelerle sınırın diğer tarafında neler olup bittiğini daha iyi anlamayı mümkün kılacak.

İttifakın tüm topraklarının ve ötesinin, Arktik'ten Sahel'e, Atlantik'ten Doğu Avrupa'ya kadar gözlenmesine izin verileceğini belirten Stoltenberg, 'Rusya'nın Ukrayna'da askeri güç kullanırken ve Kırım'ı ilhak ettiği 2014'te bu tür fırsatlara sahip olsaydık, bu bize neler olduğu hakkında daha doğru bilgi verirdi.' dedi.

İlk iki RQ-4D Phoenix uçağının ABD'den Sicilya'ya çoktan geldiğini söyleyen Stoltenberg, sistemin birkaç ay içinde çalışmaya hazır hale geleceğini, üç dronun yıl sonundan önce geleceğini belirtti.

SİSTEM NE İŞE YARAYACAK?

Bu tür sistemler, herhangi bir hava koşulunda kara ve su üzerindeki hareketlerle ilgili verileri kaydedebilir ve iletebilir ve hatta patlayıcı mühimmatları tespit edebilir.

Daha önce, sadece bir NATO ülkesinde (ABD) bulunan sistem, artık ittifaktaki tüm devletler için çalışacak.

Sistemin kurulacağı komlekste 600 kişi istihdam edilecek ve Kuzey Afrika'daki durum, Akdeniz'de göçmen gemilerinin hareketleri izlenecek.

Ayrıca AGS sisteminin oluşturulması için, ABD'den sipariş edilen ekipmanların tüm ittifak devletleri içindeki en modern askeri teçhizat olduğu ve sistemin bu ekipmanlarla optimize edildiği belirtildi.

'SOVYET YAPIMI S-300'LER' GÖRÜYOR İDDİASI

NATO'ya göre, gizli keşif İHA'ları RQ-4D Phoenix'lerin menzili 16 bin km. İniş yapmadan 30 saatten fazla özerk bir şekilde uçabiliyorlar. Böylece, Sigonella'dan teorik olarak tüm Kuzey Atlantik'i, Afrika'nın önemli bir bölümünü ve Rusya'nın Avrupa tarafını gözlemleyebilecek.

Ancak bu İHA'ların Yunanistan'da hizmet veren Soveyetler üretimi S-300'ler tarafından görüldüğü de iddia ediliyor.

İtalyan Il Manifesto gazetesine göre , Sigonella'daki (Sicilya) hava üssü, coğrafi konumu nedeniyle yeni NATO yer gözetim sisteminin komuta merkezi ve beş büyük RQ-4D Phoenix uçağı için ana operasyon üssü olarak seçildi.

Gazeteye göre, bu araçlar hareket halindeyken bile nesneleri uzun mesafeden tanıyabilen oldukça hassas radarlarla donatıldı. 18 bin metre irtifaya yükselebilen bu İHA'lar 575 km /s kadar hıza ulaşabiliyor.

İHA'lar tarafından alınan ilk veriler önce Sigonella'da analiz edilecek ve daha sonra Brüksel'deki NATO operasyon merkezine aktarılacak.