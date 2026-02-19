İSTANBUL 13°C / 7°C
  NATO'dan TSK paylaşımı: Mehmetçik tatbikatta nefes kesti
Güncel

NATO'dan TSK paylaşımı: Mehmetçik tatbikatta nefes kesti

NATO, bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 kapsamında Türk ve İspanyol birliklerinin yaptığı amfibi gösteriden video paylaştı.

19 Şubat 2026 Perşembe 13:16
NATO'dan TSK paylaşımı: Mehmetçik tatbikatta nefes kesti
ABONE OL

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Müttefik Reaksiyon Kuvvetinin (ARF) parçası olan Türk ve İspanyol birlikleri, Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında denizden karaya savaş gücünü yansıtan tam ölçekli bir amfibi gösteri gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan videoda, Türk ve İspanyol birliklerinin denizden karaya çıkarma yaptığı ve halatla helikopterlerden karaya indiği görüntülere yer verildi.

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

