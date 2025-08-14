İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

NATO'dan Türkiye'ye kritik talep: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 17:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter'in talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin Alaska'da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

