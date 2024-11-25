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NATO'dan TUSAŞ'a ziyaret: Savunmada güçlü işbirliği vurgusu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'daki temasları kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin savunma sanayii ve NATO işbirliği ele alındı. Öte yandan Rutte'nin, TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladığı belirtildi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
NATO'dan TUSAŞ'a ziyaret: Savunmada güçlü işbirliği vurgusu
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Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı.

Haluk Görgün, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Rutte'nin Ankara temasları kapsamında beraberindeki heyetle birlikte TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Sayın Sekreter TUSAŞ şehitlerimizin anısına taziye defterini imzaladı. Ziyaret kapsamında, Sayın Genel Sekreter'in başkanlığındaki NATO heyetiyle savunma sanayimize dair önemli bir bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

SAVUNMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemini ve NATO ülkeleriyle savunma sanayisi alanında sürdürülebilir işbirliğinin gerekliliğini vurguladıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Görüşmede, ülkemizin savunma sanayinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarımızı tanıtan bir sunum da yaptık. Görüşmenin ardından yerli ve milli platformlarımızdan milli muharip uçağımız KAAN, jet eğitim uçağımız HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK İHA'larımız ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerimizi yerinde inceledik. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Sekreter'e teşekkür ediyor, ziyaretin bölgemizdeki barışın tesisine hizmet etmesini, savunma sanayimizin gelişimine vesile olmasını temenni ediyorum."

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