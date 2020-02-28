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NATO'nun 4. maddesi nedir? NATO 4. madde ne anlama geliyor?

NATO'nun 4. maddesi nedir? NATO 4. madde ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu. NATO'nun 4. maddesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

28 Şubat 2020 Cuma  10:33 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 10:33

İdlib'deki alçak saldırı sonrası NATO olağanüstü toplanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter'dan, Türkiye'nin talebi üzerine NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesinin işletildiğini duyurdu. Genel Sekreter, Kuzey Atlantik Konseyinin daimi temsilciler düzeyinde toplanarak Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini aktardı.Bu haberlerin ardından NATO'nun 4. maddesi nedir? NATO 4. madde ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm meak edilenler..

NATO'NUN 4. MADDESİ NEDİR?

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Türkiye en son 2015'te 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş, bunun ardından NATO Suriye'den kaynaklanan tehditlere karşı Türkiye'ye uyarlanmış güvence tedbirlerini kabul etmişti.

Bu çerçevede erken uyarı ve gözlem uçaklarının (AWACS) bölgede devriye gezmesi, Doğu Akdeniz'deki askeri unsurların artırılması ve istihbarat, keşif ve gözetleme faaliyetelerinin güçlendirilmesi gibi tedbirler öngörülmüştü.

33 ŞEHİDİMİZ VAR

Esed rejimi, İdlib'de Türk askerlerine kalleşçe bir saldırı düzenledi. Saldırıda 33 askerimiz şehit düştü, 32 askerimiz de yaralandı.

Türkiye, diplomatik kanallarını harekete geçirirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

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