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NATO'nun 'Dynamic Manta-2019' tatbikatı başladı

NATO'nun tehdit teşkil eden denizaltılara karşı iş birliğini geliştirmek için düzenlediği 'Dynamic Manta-2019' tatbikatı 25 Şubat-8 Mart arasında gerçekleştirilecek.

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NATO'nun denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı arasındaki iş birliğini geliştirmek ve eğitim sağlamak amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2019" tatbikatı başladı.

İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tatbikata NATO üyesi Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD'den 3 binden fazla denizci ve hava personeli katılıyor.

Müttefik ülkelerin deniz kuvvetlerine ait 24 parça yüzer, uçar ve dalar unsurun da tatbikata katılımı öngörülüyor.

NATO'nun 2019 ''Dynamic Manta Tatbikatı'' başladı

İtalya'nın Sicilya adasında her yıl düzenlenen NATO 'Dynamic Manta Tatbikatı’ başladı. Bu sene 25 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında yapılan tatbikata Türkiye (TSK) ’nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve ABD olmak üzere 9 müttefik ülkenin gemisi, 5 denizaltı, 11 Helikopter ve 3 binden fazla denizci katıldı. Türk Deniz Kuvvetleri tatbikata TCG Gelibolu fırkateyni, TCG Gür Denizaltısı ve 1 Deniz Karakol Uçağı (P-235) ile destek sağladı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

Katılımcılar, gerçekçi bir senaryoyla İtalya'nın Sicilya kıyısında ulusal ve uluslararası sularda NATO sınırlarını tehdit eden denizaltılara karşı hava, su üstü ve denizaltı iş birliğini geliştirecek.

Tatbikat aynı zamanda Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini geliştirme ve deniz güvenliğini sağlama, ortak deniz eğitimleri gerçekleştirme ve NATO'nun askeri varlığını göstermeyi hedefliyor.

Türkiye'den güçlü destek

NATO tatbikatlarına en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alan Türkiye, Dynamic Manta-2019'da da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.

Türk Deniz Kuvvetleri, tatbikata, TCG Gelibolu Fırkateyni, TCG Gür Denizaltısı ve bir Deniz Karakol Uçağı (P-235) ile katılıyor.

Tatbikat 8 Mart'a kadar sürecek. 

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