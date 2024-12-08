İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2024 Pazar / 7 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Türk ihtiyat taburu bölgeye intikal etti

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı bildirildi.

AA8 Aralık 2024 Pazar 21:54 - Güncelleme:
Türk ihtiyat taburu bölgeye intikal etti
ABONE OL

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı ve bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

KFOR'un, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak, herhangi bir potansiyel gerilim riskini önlemek ve her türlü güvenlik senaryosuyla başa çıkmak için iyi güçlü konuma sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.