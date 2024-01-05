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Navigasyon tır sürücüsünü mağdur etti

İstanbul'dan, Erzurum istikametine doğru giden tır navigasyon mağduru oldu.

IHA5 Ocak 2024 Cuma 12:46 - Güncelleme:
Navigasyon tır sürücüsünü mağdur etti
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Son zamanlarda sürekli hatalı adres ve yol tarifleriyle sıkça gündeme gelen navigasyon uygulamaları bu sabah Erzurum'da bir sürücüyü daha mağdur etti.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden Erzurum'un Çat ilçesine gitmek için yola çıkan 32 FJ 896 plakalı tır Aşkale girişinde navigasyon uygulamasına Çat yazdı. Uygulama sürücüyü normal anayoldan çıkararak köy yoluna soktu.

TIR sürücü Yeniköy istikametinde her şeyden habersiz giderken sabaha karşı yağan karında etkisiyle yoldan kaydı. Kendi uğraşları ile çıkmaya çalışsa da köylere gidiş ve dönüş yolunu da tamamı ile kapattı.

Sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, ilçeye gelmek isteyen ve köylerdeki okullara gitmek isteyen öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Belediye ekipleri ve iş makinalarının yardımıyla yoldan çıkan TIR kurtarıldı.

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