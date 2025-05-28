İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2025 Çarşamba / 1 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0795
  • EURO
    44,2097
  • ALTIN
    4148.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Navigasyona aldandı, merdivende mahsur kaldı

İstanbul Eyüpsultan'da navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıkan sürücü, çıkmaz sokağa girince merdivenlerde mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Navigasyona aldandı, merdivende mahsur kaldı
ABONE OL

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki çıkmaz sokakta meydana geldi.

Bir sürücü navigasyon uygulamasına güvenerek yola çıktı. Uygulamanın verdiği güzergaha uyan sürücü, bir süre sonra dar bir sokağa girdi. Yoluna devam eden sürücü, merdivenleri fark etmeyince hayatının şokunu yaşadı.

Sürücü merdivenlerde mahsur kaldı. O anlar ise kameraya yansıdı. Çevre sakinleri ise, yetkililerden sokağın çıkmaz olduğunu belirten bir tabela konulmasını istedi.

"AŞAĞI GİDEN ARABALAR, ORADAN GERİ DÖNÜŞÜN OLMADIĞINI BİLMİYOR"

Pierre Lotti Tepesi'nde esnaflık yapan Ayşe Kesim, "Aşağı giden arabalar, oradan geri dönüşün olmadığını bilmiyor. Geri gelmeye çalışırken arabası zarar görüyor, çekici çağırıyor. Araçlar oradan yukarı çıkamaz. Bu yolu bilmeyenler buraya giriyor. Bir tabela konulması gerekiyor" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.