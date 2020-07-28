Navtex gerginliği sürüyor: Atina'nın hamlesine Türkiye'den anında cevap

28 Temmuz 2020 Salı 09:19 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 09:19

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de Meis adası açıklarında başlayan Navtex (denizci duyurusu) gerginliği sürüyor. Atina, Meis Adası açıklarında yeni bir Navtex ilanında bulundu ve bölgede ateşli bir tatbikat yapılacağını açıkladı. Buna, Türkiye’den kısa sürede yanıt geldi. Milliyet'in haberine göre, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın Antalya İstasyonu’nun yayımladığı ilanda, Yunanistan’ın Irakleio radyosu aracılığıyla ilan ettiği Navtex mesajının, Meis Adası’nın 1974 Paris Antlaşması ile belirlenmeiş gayri askeri statüsünün ihlali olduğunu bildirdi. Bu ilanının 30 Temmuz’da kaldırılacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye’nin karşı adımının ardından, atışların Yunan Donanması yerine Sahil Güvenlik gemilerince yapılması kararı alındı.

TANSİYON DÜŞÜYOR

Bu arada Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre bölgedeki tansiyon düşme eğiliminde. Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Ege Denizi’ndeki Türk savaş gemilerinin bir bölümünün, geçen cumartesi gecesinden itibaren üslerine döndükleri, Yunan savaş gemilerinin de aynı şekilde geri çekilme planları yaptığı belirtildi.

Türkiye ana karasına 2 km., Yunanistan ana karasına 580 km uzaklıktaki Meis Adası açıklarında sondaj yapacağını belirten Türkiye, geçtiğimiz günlerde Navtex yayınlamış, bunun üzerine Yunanistan bölgede gerilimi tırmandırmıştı. Türkiye’ye karşı bir Navtex yayınlayan Atina yönetimine kısa sürede Türkiye’den yanıt gelmiş ve iki yeni Navtex ilan edilerek kararlılık mesajı verilmişti. Türkiye, son olarak Rus Donanması için 18 Ağustos’ta Meis Adası açıklarında füze atış denemesi yapılacağını duyuran Navtex ilanında bulunmuştu.

ORUÇ REİS, YÜKÜNÜ ALDI

Antalya açıklarında demirleyen Oruç Reis gemisinde dün sabah hareketlilik yaşanırken, geminin Doğu Akdeniz’de yeni araştırma faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

Daha önce Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan, bir süre önce Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz’de yeni bir araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor. Nitekim Oruç Reis gemisine dün sabah saatlerinde vinç yardımıyla yük bindirildiği göze çarptı. 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis’te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz’de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek.

EİSENHOWER UÇAK GEMİSİ TARTIŞMASI

Bazı bazı haber siteleri, ABD donanmasının en önemli güç unsurlarından biri olan “Eisenhower” uçak gemisinin, Ege Denizi’nde Yunanistan ile ortak tatbikat yapmak üzere rotasını Girit Adası’na çevirdiğini öne sürdü. Söz konusu haberlerde 12 Amerikan savaş gemisi eşliğinde Süveyş Kanalı’nı geçen Eisenhower’ın, Ege’de Yunanistan Hava Kuvvetleri ile yaklaşık 10 gün sürecek ortak tatbikat yapacağı belirtildi. Ancak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Eisenhower’ın, ABD savaş gemisi refakatinde Cebelitarık Boğazı’na intikal ettiği belirtilirken, Ege Denizi’nde Yunanistan unsurları ile herhangi bir tatbikat planlanmadığı vurgulandı. Buna karşılık Eisenhower’ın, önümüzdeki günlerde Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na iştirak eden Türk Deniz Kuvvetleri gemileriyle Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edeceği öğrenildi.