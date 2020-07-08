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NAVTEX ilan edildi: Türkiye'den Libya açıklarında dev tatbikat

Türkiye, Libya açıklarında harbe hazırlık eğitimi icra edecek. Bunun için NAVTEX de ilan edildi. Tatbikatın gerçekleşeceği alanların adları Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirlendi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:32
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Türk Deniz Kuvvetleri, Libya'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Doğu Akdeniz'de harbe hazırlık eğitimi icra edecek.

Libya açıklarında eğitim yapmak için NAVTEX ilan eden Türk Deniz Kuvvetleri, eğitim alanlarının adını Barbaros, Turgut Reis ve Çaka Bey olarak belirledi.

Türk Hava ve Deniz Kuvvetlerinden seçkin unsurların katılımıyla 11 Haziran’da dev bir askeri tatbikat gerçekleştirilmişti.

TSK 'HAKİM GÜÇ' OLDUĞUNU TEKRAR ORTAYA KOYDU

Uluslararası sularda ve hava sahasında icra edilen eğitimlerde jetler ve hava unsurlarının Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle uzak mesafe harekât görevlerinin kesintisiz olarak icra edilmesi denendi ve geliştirildi.

17 uçak ve 8 savaş gemisiyle Doğu Akdeniz’de hava ve deniz sahasını kapatan TSK, bölgede hakim güç bir kez daha ortaya koydu.

NAVTEX ilan edilen bölgelerin adı.

11 HAZİRAN'DAKİ TATBİKAT SES GETİRDİ

Gidiş ve dönüş toplam 4 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren tatbikat uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Söz konusu tatbikatın dost ve düşman ülkeler için mesaj taşıdığını belirten uzmanlar, "Türkiye, 24 saat içerisinde harekata hazır olabileceğini gösterdi. Doğu ve Batı Akdeniz ülkelerine 'istediğimiz her noktaya' ulaşırız mesajı verdi. Bu faaliyetin birincil muhatabı IRINI operasyonuna katılan Avrupa Birliği ülkeleri ve Yunanistan'dır. İkinci muhatapları İsrail ve Mısır'dır. Üçüncü seviyedeki muhatapları ise hem dostumuz hem de düşmanımız olmaya niyetlenen ülkelerdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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