13 Eylül 2020 Pazar 10:45 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:45

Doğu Akdeniz’de 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurululan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin faaliyetleri yeni bir Navtex ile 12 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler eşlik etti. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Gemi dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi açıklarına demirledi.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.