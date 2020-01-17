17.01.2020 09:58 - Güncelleme: 17.01.2020 09:58

Nazan Kesal kimdir? Nazan Kesal kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa, Köprübaşı ilçesinde doğmuştur. Asıl adı Nazan Kırılmış'dır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesinden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Nazan Kesal hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Nazan Kesal, 28 Mart 1969 yılında Manisa'da doğmuştur. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. 1996 – 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyatrosunda atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı.

Nazan Kesal, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “İklimler” sinema filmiyle 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı. Bu ödülün ardından 2011 yılında, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alarak başarısını taçlandırdı. 2012 yılında ise 17.Sadri Alışık Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi. Yine aynı yılda düzenlenen 44.SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde de “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi.

Analar ve Anneler, Bugünün Saraylısı, Kayıp Şehir, Aşk ve Ceza, Hicran Yarası, Aliye gibi birçok projede yer alan Nazan Kesal, kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Hümeyra karakterine hayat veren Nazan Kesal, 1.62 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

Nazan Kesal'ın rol aldığı diziler:

2019 – Halka (Hümeyra) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Fazilet) (TV Dizisi)

2015 – Analar ve Anneler (Muazzez) (TV Dizisi)

2014 – Bugünün Saraylısı (Üftade) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Meryem) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Şükran) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (Sevgi) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Hicran) (TV Dizisi)

2008 – Cennetin Çocukları (Mevlüde) (TV Dizisi)

2007 – Şölen (Süreyya) (TV Dizisi)

2005 – Rüzgarlı Bahçe (Gülten) (TV Dizisi)

2004 – Aliye (Nermin) (TV Dizisi)

2004 – Yadigar (Kezban) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Berivan (TV Dizisi)

1999 – Şara (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1994 – Öykülerle Yaşayanlar (TV Dizisi)

1993 – Tatlı Betüş (TV Dizisi)

1993 – Süper Baba (TV Dizisi)

Nazan Kesal'ın rol aldığı filmler:

2018 – Tuzdan Kaide (Sinema Filmi)

2018 – Nasipse Adayız (Sinema Filmi)

2018 – Aydede (Neriman) (Sinema Filmi)

2017 – Kaygı (Televizyon Programcısı) (Sinema Filmi)

2016 – Kardeşim Benim (Ayşe'nin annesi) (Sinema Filmi)

2015 – Kırık Kalpler Bankası (Suzan) (Sinema Filmi)

2015 – Toz Bezi (Hatun) (Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Füsun'un annesi) (Sinema Filmi)

2014 – Daire (Sinema Filmi)

2010 – Saç (Sinema Filmi)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Sinema Filmi)

2008 – Hüküm (Sinema Filmi)

2006 – İklimler (Serap) (Sinema Filmi)

2002 – Uzak (Sinema Filmi)

2001 – Yazgı (Sinema Filmi)

1996 – İstanbul Kanatlarımın Altında (Sinema Filmi)

1994 – Bir Sonbahar Hikayesi (Sinema Filmi)

1994 – Kiralık Ev (Sinema Filmi)

1993 – Waldo, Sen Neden Burda Değilsin? (Sinema Filmi)

1992 – Biri Aida Diğeri Zeliha (Sinema Filmi)

1992 – Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Sinema Filmi)

1992 – Gölge Oyunu (Sezen) (Sinema Filmi)