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Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan 'sarı akrep' görüldü.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 17:21 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:25
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Nazilli'de ısınan havalarla birlikte kırsal alanlarda akrepler görülmeye başladı. Kırsal Bağcılı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Cura, 5 asırlık olduğu düşünülen mağaranın önündeki akrebi fark etti. Cura, kayanın altına giren akrebi, bir metal yardımıyla çıkardı. Cura, vücudu sarımsı kahverengi iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi. Cura, daha çok Gaziantep, Kilis, Hayat, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı tekrar doğal ortamına bıraktı.

Tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayanları çok dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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