Nazmiye Oruçoğlu davası bugün görülüyor. Müge Anlı Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son durum ne? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Nazmiye Oruçoğlu davasında ilk eşi Yüksel Yağcı, cinayet sanığı olarak hakim karşısına çıkacak. İstanbul Esenyurt'ta kaybolması ardından bir hurda minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili eşi Yüksel Y.’nin de bulunduğu iki kişi tutuklanmıştı. Nazmiye Oruçoğlu davası ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm detaylar..

NAZMİYE ORUÇOĞLU DAVASI BUGÜN GÖRÜLÜYOR!

Nazmiye Oruçoğlu davası bugün görülüyor. Nazmiye Oruçoğlu davasında ilk eşi Yüksel Yağcı, cinayet sanığı olarak hakim karşısında.

MÜGE ANLI NAZMİYE ORUÇOĞLU CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Müge Anlı Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde son dakika gelişmeleri gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MÜGE ANLI NAZMİYE ORUÇOĞLU OLAYI NEDİR?

İstanbul Esenyurt’ta kaybolduktan sonra hurda bir minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili eşi Yüksel Y.’nin de bulunduğu iki kişi tutuklandı. İstanbul Esenyurt'ta kaybolması ardından bir hurda minibüsün içerisinde öldürülmüş halde bulunan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan eski eş Yüksel Y., oğlu Serhat Y. ve minibüsün sahibi Erhan Ç. gözaltına alınmaları ardından tamamlanan işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler hakimlikteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerden eski eş Yüksel Y. ve arkadaşı Erhan Ç. sevk edildikleri İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nazmiye Oruçoğlu'nun oğlu Serhat Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.