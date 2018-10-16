NBA yeni sezon ne zaman? NBA hangi kanalda maçlar nasıl izlenir?

Dünya basketbolunun zirvesi NBA ne zaman başlıyor? Milyonlarca insanın yakından takip ettiği, yıldız oyuncularla dolu bir lig olan NBA maçları hangi kanalda nasıl izlenir? 2018-2019 NBA sezonunu başlamasına sayılı günler kaldı. Son şampiyon Golden State Warriors’un nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken, bu yaz takımlar transferde flaş hamleler yaptı. Süper yıldız Lebron James’in yeni takımı Los Angeles Lakers oldu. Kariyerinde hep Doğu konferansı takımlarında forma giyen Lebron’un Batı konferansı macerası merakla bekleniyor. Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 73. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Aşık'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 11, Ömer'in 9, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 2. yılları olacak.

NBA HANGİ KANALDA?

2018-2019 sezonunda NBA yine kendi adresinde. Spor yayıncılığındaki en önemli kanallardan biri olan S Sport bu sene de NBA'yi yayınlayacak. National Basketball Association (Türkçe: Ulusal Basketbol Birleşimi) veya kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. Amerika'da ESPN ve TNT kanallarında yayınlanmaktadır. Türkiye'de ise S Sport ekranlarından yayınlanmaktadır.

NBA MAÇLARI NASIL İZLENİR?

NBA maçlarını internet üzerinden izlemek isteyen basketbol severler için de çeşitli platformlar bulunuyor. NBA League Pass üzerinden takipçilerine sezon maçları, canlı etkinlikler ve maçın yapılacağı yere dair görüntüleri izleme olanağı sunacak.

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA'de 2018-19 sezonu, 17 Ekim Çarşamba günü sabaha karşı oynanacak Boston Celtics-Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder maçlarıyla başlıyor.

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 73. sezonunun açılış gününde, 2 maç oynanacak. Bu sezon Türkiye Milli Takımı'ndan Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Aşık'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 11, Ömer'in 9, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki 2. yılları olacak.

2018-19 sezonunun ilk maçında, art arda 8 NBA finalinde boy gösteren LeBron James'in Batı Konferansı'na gitmesiyle Doğu şampiyonluğunun en büyük favorileri haline gelen Boston Celtics ile Philadelphia 76ers mücadele edecek. 76ers kadrosundaki Furkan, başantrenör Brett Brown'ın şans vermesi halinde sahaya çıkacak.

Aynı gün ayrıca son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors, Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Oklahoma City Thunder'ı ağırlayacak.

Ersan ve Cedi'nin takımları ikinci gün sahaya çıkacak. Ersan'ın forma giydiği Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets'a, Cedi'nin kadrosunda bulunduğu Cleveland Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak.

İkinci günün kapanış maçı, son draftın 1 numarası Deandre Ayton'ın takımı Phoenix Suns ile 3. sıradan seçilen Luka Doncic'in takımı Dallas Mavericks'i karşı karşıya getirecek.

İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn yüzünden 2017'nin şubat ayından bu yana sadece 18 maça çıkabilen Ömer Aşık, bu kez de artrit (eklem iltihabı) sebebiyle sahalardan uzak kalacak. Dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Ömer'in takımı Chicago Bulls, sezon açılışını, üçüncü gün 76ers deplasmanında yapacak.

GOLDEN STATE ZORU BAŞARACAK MI?

NBA'de uzun yıllar başantrenörlük yapan, 1995'ten beri de Miami Heat'in başkanlık görevini üstlenen Pat Riley'nin Amerikan sporları literatürüne soktuğu "three-peat" terimi, 2019'da bir kez daha kullanılabilir.

Son dört yıldır lige damga vuran Warriors, peş peşe 3 şampiyonluk anlamına gelen "three-peat"i yaparsa bunu başaran 4. kulüp olacak.

Lig tarihinde bunu, kurulduğunda Minneapolis kentinin takımı olan Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Chicago Bulls başardı. Celtics, Bill Russell liderliğinde 1959'dan 1966'ya üst üste 8 şampiyonluk kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı.