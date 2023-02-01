NBA'de Türk kültürü rüzgârı esti

Türk basketbolcu Cedi Osman'ın Cleveland Cavaliers formasını giydiği maçta, Enstitünün düzenlediği "Türk Kültür Mirası Gecesi" adlı etkinlik kapsamında Türkiye ve Türk kültürüne ait görseller ile bilgiler dijital ekranlarda paylaşıldı.

NBA SALONUNDA TÜRKİYE RÜZGÂRI

Yunus Emre Enstitüsü, etkinliğin ikinci ayağında Rocket Mortgage FieldHouse'ta Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yer aldığı gastrodiplomasi faaliyetlerinden geleneksel Türk halk danslarına kadar Türkiye'nin çok sayıda farklı kültürel değerini NBA salonuna taşıyarak salonda âdeta Türkiye rüzgârı estirdi.

Maç öncesinde Amerikalı basketbolseverler, Türk halk dansları gösterisini izlemenin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerindeki zenginliklerinin gözler önüne serildiği "Taste of Türkiye" salonunu gezerek keyifli vakit geçirdi.

Öte yandan, etkinlik çerçevesinde T.C. Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan, Şikago Başkonsolosu Engin Türesin ve New York Başkonsolosluğu Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hüseyin Baştürk, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Vaşington Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Coşkun, Cleveland Cavaliers'ın iş ortakları, Türkiye'den ve Amerika Birleşik Devletleri'nden spor ve siyaset alanlarındaki önemli isimler, iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği resepsiyonda bir araya geldi.

CUMHURİYET'İN 100. YILINA VURGU YAPAN ÖZEL HEDİYE

Türk Kültür Mirası Gecesi etkinliğinde, Washington Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Coşkun'a Cleveland Cavaliers tarafından 100 numaralı "Türkiye" yazan forma hediye edilerek Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yapıldı.

T.C. Vaşington Büyükelçisi Murat Mercan, "Şu an stadyumun her yerinde Türkiye'nin tanıtımı yapılıyor. Televizyon ekranlarından bu unsurlar gösterilecek. Türk mutfağının ve folklorunun tanıtılması açısından çok önemli bir etkinlik oldu. Bunun mutlaka çok kalıcı bir etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vaşington Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Coşkun, Enstitünün gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye ile ABD arasında kültürel köprü kurmayı, ABD'de ve tüm dünyada Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye'ye dost olan insan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Koordinatör Coşkun, "Basketbol, küresel topluluğu bir araya getirmek, diyaloglar başlatmak ve paylaştığımız değerleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak için güçlü bir araçtır." diye konuştu.

"TÜRK KÜLTÜR MİRASI GECESİ'Nİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEK, BİZİM İÇİN GERÇEKTEN BİR ONUR VE AYRICALIK"

Cleveland Cavaliers'ın Üst Düzey Yöneticisi Nic Barlage, "Sporun çok sayıda insanı bir araya getirme gücüne sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, Rocket Mortgage Fieldhouse'ta 'Türk Kültür Mirası Gecesi'ni gerçekleştirebilmek, bizim için gerçekten bir onur ve ayrıcalık." dedi.

Barlage, Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan iş birliğine ilişkin "Yunus Emre Enstitüsünün, bu ülkede ve Türk kültürüyle ilgili unsurların tanıtımı adına inanılmaz derecede önemli bir yeri var. Bu, gurur duyduğumuz ortaklıklarımızdan bir tanesi." ifadelerine yer verdi.

Nic Barlage, takımında oynayan Türk oyuncu Cedi Osman için "Ondan daha iyi bir elçi olamaz. Bize göre, Cedi gibi bir adamın takımımızda yer alması, NBA'in gücünü sadece Amerika'da değil, aynı zamanda Türkiye'de de sergilemesi adına çok önemli." ifadesini kullandı.

Millî basketbolcu Cedi Osman da NBA'de sadece 4 Türk oyuncunun olduğuna dikkati çekerek, takımıyla iş birliği içinde gerçekleştirilen tanıtım gecesinin kendisi için ayrı bir öneme sahip bulunduğunu belirtti.

Cleveland Cavaliers'ın sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye'ye ilişkin paylaşımlar yapmasının ardından Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı organizasyona katılanlara yönelik yapılan çekilişte iki kişiye Türkiye'ye gidiş-dönüş bileti hediye edildi.

TÜRKİYE TANITIM MASASI YER ALDI

Gecede, Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı salonda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliği tarafından kurulan Türkiye Tanıtım Masasında ABD vatandaşları, Türkiye ile ilgili merak ettikleri soruları sorma imkânı buldu.

ULUSLARARASI ARENADA DEV ORGANİZASYONLARDA TÜRKİYE TEMSİL EDİLİYOR

Yunus Emre Enstitüsü, spor diplomasisi faaliyetlerine ivme kazandırarak Cumhuriyet'in 100. yılında dünyada Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılacağı büyük çaplı faaliyetler düzenlemeye ve uluslararası dev organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.