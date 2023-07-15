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Güncel

Ne 15 Temmuz ne de FETÖ ibaresi var! İBB'nin 15 Temmuz mesajına tepki yağıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ekrem İmamoğlu imzasıyla vatandaşlara gönderdiği 15 Temmuz mesajı büyük tepki çekti. Vatandaşlara gönderilen mesajda '15 Temmuz' ve 'FETÖ' ibaresinin yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 13:37 - Güncelleme:
Ne 15 Temmuz ne de FETÖ ibaresi var! İBB'nin 15 Temmuz mesajına tepki yağıyor
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bugün art arda 15 Temmuz'la ilgili açıklama ve paylaşımlar gelirken İBB'nin vatandaşlara gönderdiği SMS ise tepki çekti. Vatandaşlar mesajda FETÖ, 15 Temmuz ve darbe girişimi kelimelerinin geçmemesine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİLER

İBB'nin gönderdiği mesajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL 15 TEMMUZ MESAJI!

15 Temmuz'un 'tiyatro' olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'FETÖ' demeye dili varmadı. Türk milleti sokaklarda FETÖ'cü kalkışmaya karşı direnirken tankların arasından kaçıp tüm yaşananları kahvesini yudumlayarak takip eden Kılıçdaroğlu 15 Temmuz mesajında skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü değil devleti suçlaması büyük tepki çekti.

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