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Nebi Hatipoğlu'ndan infaz koruma memurlarına ulaşım müjdesi

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, infaz koruma memurlarına ulaşım müjdesi vererek, “Eskişehir'de ben yaptım oldu şeklindeki haksızlıklar, bizimle birlikte son bulacak” dedi.

IHA8 Mart 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Nebi Hatipoğlu'ndan infaz koruma memurlarına ulaşım müjdesi
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AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'de yerel yönetimler tarafından vatandaşların refahını düşünmeden alınan kararları eleştirdi. Eskişehirli vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerini kendilerine iletmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Hatipoğlu, infaz koruma memurlarına yeniden ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağı müjdesini verdi. Hatipoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Çok mutlu olduğum birşey; kentimizin her kesiminden, her platformdan hemşehrilerimiz bize şikayetlerini, taleplerini yağmur gibi iletiyor. Buradan söz veriyorum; infaz-koruma memurlarımızın ücretsiz toplu taşıma kullanma hakları 1 Nisan sabahı derhal geri verilecek. Böyle ben yaptım oldu şeklindeki haksızlıklar Eskişehir'de bizimle birlikte son bulacak."

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