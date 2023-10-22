Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Mehmed Kısakürek için bugün Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Burada düzenlenen törene Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Star Gazetesi Yazarı Nuh Albayrak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmed Kısakürek'ın naaşı, cenaze nakil aracına konularak defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü.