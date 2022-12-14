İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6505
  • EURO
    19,8686
  • ALTIN
    1083.87
  • BIST100
    5217.57
Güncel

Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek

Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 15:52 - Güncelleme:
Levent Göktaş Türkiye'ye iade edilecek
ABONE OL

18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.