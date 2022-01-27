AA 27 Ocak 2022 Perşembe 14:22 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:34

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

MİT: EMNİYET BİRİMLERİNE TESLİM EDİLDİ

MİT, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Hakkında; Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan TIR'ları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet birimlerine teslim edilmiştir" denildi.

MİT, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirildi. Hakkında; Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan TIR'ları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet birimlerine teslim edilmiştir" denildi.