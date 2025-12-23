İSTANBUL 13°C / 8°C
  • Necip Paşa'nın kabri bulundu: Mezarı başında anıldı
Güncel

Necip Paşa'nın kabri bulundu: Mezarı başında anıldı

Osmanlı döneminde Bahr-i Sefid Boğazı (Çanakkale Boğazı) Topçu Alayları Mirlivası (tuğgeneral) Necip Paşa'nın kabri, Gelibolu Yarımadası'nda tespit edildi.

23 Aralık 2025 Salı 14:47
Necip Paşa'nın kabri bulundu: Mezarı başında anıldı
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlıkça yürütülen çalışmalarda Necip Paşa'nın mezarının Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde Cahidi Sultan Camisi'nin haziresinde olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmada, kent tarihi açısından önemli isimlerden biri olan Necip Paşa'nın 1901 yılında tedavi için memleketine giderken vapurda hayatını kaybettiği, mezar taşı üzerindeki ifadelerden anlaşıldı.

Necip Paşa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Sabah ve Necip Paşa Camisi cemaati tarafından mezarı başında anıldı.

Necip Paşa'nın vasiyeti üzerine 1902 yılında eşi tarafından yaptırılan kent merkezindeki Necip Paşa Camisi, günümüzde halen ayakta duruyor.

