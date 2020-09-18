18 Eylül 2020 Cuma 11:19 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 11:19

Necmettin Çeven asıl bilinen ismi ile, Necmettin Nursaçan Hoca hakkında araştırmalar hız kazandı. Necmettin Nursaçan hoca, 1942 Kayseri doğumludur. Dini ilmi ile vatandaşları aydınlatan Necmettin Nursaçan kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte hakkında tüm merak edilenler..

Necmettin Nursaçan Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcılarından birisidir. Necmettin hoca, Ramazan ayında televizyon programlarına katılarak vatandaşların merak ettiği konular hakkında vaaz vermektedir.



NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı.

Evli 5 çocuk babası Nursaçan, aslen Kayseri Hacılar İlçesi nüfusuna kayıtlıdır, Arapça bilmektedir.

9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır.

Çok sayıda tercüme, makale ve eseri yayınlanmış olan Nursaçan evli ve beş çocuk babasıdır.

Necmettin Nursaçan hoca, aslında Necmettin Çeven olan soyadını daha sonra mahkemeye başvurarak değiştirmiştir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı. 9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır.