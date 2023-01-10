İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2023 Salı / 18 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7685
  • EURO
    20,1585
  • ALTIN
    1127.8
  • BIST100
    5170.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nedim Şener'den çarpıcı iddia: HDP'nin aday kararı terör örgütü PKK'nın talimatıdır
Güncel

Nedim Şener'den çarpıcı iddia: HDP'nin aday kararı terör örgütü PKK'nın talimatıdır

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin kendi adayıyla seçime girme kararına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'dan gelen talimatnameye ulaştığını iddia eden Şener, 'PKK'lılar dağda senaryoyu çizer HDP'liler de burada oynar.' dedi.

10 Ocak 2023 Salı 02:15 - Güncelleme:
Nedim Şener'den çarpıcı iddia: HDP'nin aday kararı terör örgütü PKK'nın talimatıdır
ABONE OL

Gazeteci Nedim Şener, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarma kararını değerlendirdi.

"HDP'nin kendi adayıyla seçime girme kararı PKK'nın talimatıdır." diyen Şener, "O talimatnamenin içinde kapatma davası da var, alan örgütlenme faaliyetleri de var." ifadelerini kullandı.

"PKK ÇİZER HDP'LİLER OYNAR"

Kapatma durumunda HDP'lilerin nasıl bir yol izleyeceklerinin dahi PKK'lılar tarafından önceden belirlendiğini belirten Şener, "PKK dağda o senaryoyu çizer HDP'liler de burada oynarlar." dedi.

"İKİNCİ TURDA KÖŞEYE SIKIŞTIRIN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Dağdan HDP'lilere gelen bir talimatname var' dediğinde ben bunun peşine düştüğünü ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynen şunu söylüyor 'İYİ Parti ve CHP bizimle müzakere yapamaz biliyoruz.' diyorlar. PKK kendisini HDP ile aynı yere koyuyor. 'Onlara seçimi kazanmak için bizim desteğimize ihtiyacı olduklarını hissettirin' diyorlar. 2021'in ekim ayından bu yana hep bunları yazdım."

PKK'NIN PAZARLIK TALİMATININ DETAYLARINI VERDİ

PKK'nın pazarlık talimatının detaylarını da veren Şener, talimatnamede "Bu süreçte pazarlığa gireceksiniz ama her istediğinizi kabul etmeyecekler. Onları ikinci turda köşeye sıkıştırabilirsiniz" dendiğini aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.