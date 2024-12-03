Suriye'nin kuzeyindeki Halep şehrinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Halep'in dışında İdlib'in tamamı ele geçirilirken ve Tel Rıfat da terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmişti.

Muhaliflerin ilerleyişinden örgütün siyasi kolu DEM Parti rahatsız oldu. "Tel Rıfat ve Halep bölgesindeki halkların ciddi bir katliam tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" iddia eden DEM Parti, yardım çağrısında bulundu.

TVNET yayınında konuşan gazeteci Nedim Şener, İran destekleyen, Esed taraftarı, PKK destekçilerinin Türkiye'de de yer aldığını vurgulayıp, "Oradaki rüzgarla mı geldiler, ne tohumladılarsa burayı da aynı şekilde etkilemişler. Bir de buna politik bir yaklaşım eklenmiş; iktidar karşıtlığı, saçma sapan bir hâl almış." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep'te rejim güçlerinin PKK/YPG'ye bıraktığı uluslararası havalimanını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, havalimanı ve çevresinde görüntülendi.

"PKK'LILAR AĞLADIĞINA GÖRE, SURİYE'DE İYİ ŞEYLER OLUYOR"

Bölgede herhangi bir karışıklık olduğunda PKK'lıların ne dediğine baktığını söyleyen Şener, "Adamlar ağlıyor! Demek ki, burada iyi şeyler olabilir. Sosyal medya hesaplarına bakın, PKK/YPG sözcülerine göz atın. Halep'e girilmeden önce DEM'e bir bakın; PKK'lılar konuşmadan onlar açıklama yapmadılar." diye konuştu.

"BÖLGEYE İSRAİL YERLEŞSE, PKK GÖBEK ATAR"

"Halep'e giriliyor. Muhaliflere 'ABD ve İsrail'in yönettiği bir örgüttür. Bölgeye İsrail yerleşiyor.' deniyor." diyen Şener, "İsrail yerleşiyorsa PKK'lıların göbek atması lazım, ABD'nin bölgeye süvari gibi gelmesi lazım. Ama bütün sözcüler gözyaşı döküyor. Türkiye'yi El Kaide ile iş birliği yapmakla, İsrail ve ABD'nin ajanı olmakla suçluyorlar." dedi.

"YAŞANANLARI HERKES, KENDİNE FIRSAT SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KULLANIYOR"

Sözlerinin devamında, "Eğer bunlar böyle diyorsa, ortaya atılan tezler çöküyor demektir." vurgusu yapan Şener, "Yaşananları herkes, kendine fırsat sağlayacak şekilde kullanıyor. İsrail, İran'ın etkisinin kırıldığı için mutlu. ABD, İsrail mutlu olduğu için mutlu. Şamar oğlanına dönen Esed'e ise "Şunu bunu yapsaydın, böyle olmazdı." demeye başladılar." şeklinde konuştu.

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