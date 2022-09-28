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Nedim Şener'den Özgür Özel'e yalanlama: Rezaleti benim üzerimden aklayamaz

Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ortaya çıktı. Raporda gazeteci olarak yer verilen terörist Ercan'ın CHP ile ilişkilendirilmesi hakkında basın açıklaması düzenleyen Özgür Özel, o dönem Gazeteci Nedim Şener ile de görüştüklerini belirtti. Özgür Özel'in açıklamalarını yalanlayan Şener ise, 'Ne içeride ne çıkınca rapor konusunda kimse benimle görüşmedi' diye konuştu.

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
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Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldıran PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın, CHP'nin 2013 yılında kamuoyuna sunduğu 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer aldığı ve özgürlük istendiği ortaya çıktı. Raporu savunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, o dönem Gazeteci Nedim Şener ile de görüştüklerini öne sürdü. Özel'in açıklamasından sonra konuya ilişkin açıklama yapan Şener, "Rezaleti benim üzerimden aklayamaz" şeklinde ifade etti.

"RAPOR KONUSUNDA BENİMLE GÖRÜŞÜLMEDİ"

Özel'in açıklamalarını yalanlayan Şener, "Özgür Özel, bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş, yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık-2013 Ocak. Ben 12 Mart 2012'de tahliye olmuştum. Ne içeride ne çıkınca rapor konusunda kimse benimle görüşmedi. Rezaleti benim üzerimden aklayamaz. Oysa, 11 yıl önce CHP'li olarak kendi hazırladıkları raporda terörist Dilşah Ercan'ın "PKK terör örgütü üyesi" olmaktan hükümlü olduğu yazıyor" dedi.

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