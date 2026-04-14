Nefes kesen kovalamacada yakalandı: Suç makinesi cezaevinde

Samsun'da uzun süredir aranan bir firari hükümlü, polisin kararlı takibi sonucunda yakalandı. Hakkında 38 ayrı suçtan toplam 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kovalamaca sonrasında kaçamadı ve gözaltına alındı.
KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 38 ayrı suçtan toplam 96 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y'yi kovalamaca sonucu yakaladı. G.Y'nin, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından arandığı belirlendi.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.