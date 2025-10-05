İSTANBUL 23°C / 15°C
  • Nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 tane mıknatıs çıkartıldı
Güncel

Nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 tane mıknatıs çıkartıldı

Elazığ'da 3 yaşındaki bir çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde başarılı bir operasyon ile çıkartıldı.

5 Ekim 2025 Pazar 15:06
Nefes kesen operasyon: 3 yaşındaki çocuğun boğazından 19 tane mıknatıs çıkartıldı
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da bir çocuk evde bulunan 19 tane mıknatısı yuttu. Çocuğun rahatsızlanması sonucu durumu öğrenen aile hastaneye başvurdu. Daha sonra çocuk Elazığ'a sevk edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINDAN 19 TANE MIKNATIS ÇIKARTILDI

Fırat Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, çocuk hastanın yemek borusuna yapışmış 19 mıknatısı endoskopik yöntemle çıkardı.

Mıknatıslar uzun süre yemek borusunda takılı kaldığı için yemek borusu ve mide girişinde zedelenmeler olurken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

