Nefes kesen paraşüt atlayışı! MSB paylaştı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığınca yapılan paraşüt atlayışına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 137'nci Arama Kurtarma İhtisaslı Personel Filo Komutanlığımız tarafından A400M ulaştırma uçağından 9000 feet (2750 metre) irtifadan ve 130 KN (240 kilometre/saat) hızında paraşüt atlayışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Farklı uçak tiplerinde pilot, teknisyen, atlatıcı öğretmen ve paraşütçüler arasındaki uyum çalışıldı. F-16'ların keskin rotası ve A400M'in güven veren gölgesi arasında paraşütçülerin rüzgarla dansı, Türk Hava Kuvvetlerinin kusursuz senfonisi."