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Nefeslerini kestik! Türkiye'den öldürücü vuruş: Bölge yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini güçlü bir şekilde vurmaya devam ediyor. MSB tarafından yapılan paylaşımda 'Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur' ifadelerine yer verildi.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 12:02 - Güncelleme:
Nefeslerini kestik! Türkiye'den öldürücü vuruş: Bölge yerle bir edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur" ifadelerine yer verildi.

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