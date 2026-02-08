İYİ Parti kurucu üyelerinden Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından AK Partili Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve kıyafeti üzerinden hedef aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı.

BAKAN TUNÇ: ÇİRKİN VE AYRIMCI İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ

Skandal olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir. Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: BU ELEŞTİRİ DEĞİL AHLAKSIZLIK

Korkmaz'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti MKYK Üyesi - Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Zeynep Güneş üzerinden kadınlara, inançlara ve milletimizin değerlerine saldırmayı siyaset sanan bu zavallı zihniyet; asıl derdinin hizmet değil, nefret ve aşağılama olduğunu bir kez daha açık etmiştir. Bir kadının başörtüsüyle, kıyafetiyle ve yaşam biçimiyle alay etmek; eleştiri değil, ahlaksızlıktır. Siyaset değil, karakter yoksunluğudur. Sizin rahatsız olduğunuz şey Zeynep Güneş değil; milletin içinden çıkan, alnı açık, başı dik kadınlardır. Bu ülkeyi sizin diliniz değil, sizin hor gördükleriniz ayakta tutuyor. Ve bilin ki; milletin değerlerine dil uzatan herkes, er ya da geç o dilin altında kalır..!" dedi.

"DOĞRUDAN MİLLETİMİZİN İRADESİNE YÖNELMİŞ AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün'ü hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı; yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız" ifadelerini kullandı.