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  • Nehirde kaybolmuştu... 60 yaşındaki adamın cesedine 6 gün sonra ulaşıldı
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Nehirde kaybolmuştu... 60 yaşındaki adamın cesedine 6 gün sonra ulaşıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 6 gün önce girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ın (60), cesedi yaklaşık 11 kilometre ilerideki Konak Mahallesi mevkisinde bulundu.

AA31 Temmuz 2020 Cuma 14:29 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 14:55
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Kurban Bayramı için yurt dışından Şırnak'a gelen ve 26 Temmuz'da arkadaşlarıyla serinlemek için Kurtuluş köyü mevkisinde girdiği Dicle Nehri'nde kaybolan Ramazan Yağbasan'ın (60), yaklaşık 11 kilometre ilerideki Konak Mahallesi mevkisinde cesedine ulaşıldı.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve jandarma ekiplerince drone ile yürütülen çalışmalar sonucu bulunan cesedin sudan çıkarılması sırasında, aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Cizre Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Yağbasan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere İdil ilçesi Sulak köyüne götürüldü. 

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