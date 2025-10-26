İSTANBUL 22°C / 19°C
Elazığ'ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'in ortasında mahsur kalan aile ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Aile ekipler gelene kadar su içerisinde birbirine tutunarak hayatta kaldı.

26 Ekim 2025 Pazar 17:01
Nehirde korku dolu anlar! Akıntının ortasında sarılarak hayatta kaldılar
Olay, Palu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Beyhan Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nde ani su yükselmesi yaşandı. Bu sırada nehir kenarında piknik yapan 4 kişilik aile bir anda suların içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile ise birbirine sarılarak su içerisine hayatta kalmaya çalıştı. Yüksek akıntıya rağmen kurtarma ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan 4 kişiye ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolleri yapılan aile, ardında Palu ilçe devlet hastanesine götürüldü.

Murat Nehri içerisinde baraj kapaklarının açılması sonucu 4 kişinin boğulmasını son anda engellediklerini belirten kurtarma ekibinden Furkan Seyit Gül, "Suyun ortasında olan adanın içerisine tutunurken adadan koparak taşın üzerine tutundular. Arkadaşların da destekleriyle birlikte sorunsuz bir şekilde arkadaşlarımızı suyun içerisinden çıkardık. Çok büyük geçmiş olsun. Bingöl Genç'te 4 tane jet ski var burada ise yaz boyunca 4-5 tane boğulma vakası oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Suyun kenarına bir tane jet ski bıraksalar, olay yerine en fazla 3 dakika içerisinde gireriz. Polis arama kurtarma ekiplerinin bünyesi altında bir eğitim alırsak bu gerçekten çok iyi olacaktır" dedi.

