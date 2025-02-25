Nehirden Denize, Özgür Filistin Olsun Ramazan Gazze'ye Umut Olsun...

İsrail, yıllardır ambargo ve abluka uygulayarak adeta açık bir cezaevine çevirdiği Gazze'ye 7 Ekim 2023'te tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırı başlattı.

Havadan, karadan ve denizden kuşattığı şehirde 50 bine yakın sivili katletti.

Okul, hastane, ibadethane ve bütün yaşam alanlarını yok eden İsrail on binlerce insanı da yerinden etti.

Hayatta kalan insanlar ise zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Filistin'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor.

İşte bu şartlar altında Deniz Feneri Derneği Gazze'ye yardım için bütün imkanlarını seferber etti.

Onlarca yardım kampanyası düzenleyerek Gazze'ye umut olmak için seferber olmuş durumda.

Deniz Feneri Filistin dışında iç savaş, göç ve yoksulluk sebebiyle Afrika ülkelerini de Ramazan ayında yalnız bırakmıyor.

Bu yılki faaliyet sloganını "Ramazan da sofranı paylaş"" olarak belirleyen dernek, iftar sofraları, zekât, fitre, fidye, gıda paketi ve bayramlık elbise dağıtımlarıyla 1 milyonun üzerinde bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Uzun yıllardır dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarında Ramazan çalışmaları yapan Deniz Feneri Derneği bu yıl da Türkiye'de ve dünyada 3 kıta 25 ülkede yardım faaliyetleri gerçekleştirecek.

GAZZE'YE ÇADIR KENT

Deniz Feneri Derneği Gazze'de ilk etapta 1000 Aileye Çadır Kent Kuruyor

Gazze'de yaşanan insani krizin etkilerini hafifletmek amacıyla bölgede 1000 aile için çadır kent kurma çalışmalarına başladı.

İsrail'in saldırıları ile Gazze'de binlerce insan evsiz kalırken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Dernek, bu zorlu koşullarda yaşayan aileleri bir nebze olsun daha yaşanabilir barınma merkezleri kurmayı hedefliyor.

Çadır kent projesi kapsamında, bölgeye acil yardım malzemeleri ve gıda paketleri de ulaştırılacak. Dernek yetkilileri, Gazze'deki insani durumun aciliyetine dikkat çekiyor.

Yardımseverler, derneğin resmi internet sitesi üzerinden bağış yaparak Gazze'deki ailelere destek olabiliyor.

SURİYE YARDIMLARI

Suriye'de İnsani Yardım Faaliyetleri bütün hızıyla sürüyor.

Şam ve Halep'te Aş Evi ve Ücretsiz Giyim Mağazası Açıldı.

Suriye'nin başkenti Şam ve Halep şehirlerinde, ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli insani yardım projeleri hayata geçirildi.

Bölgede yaşayan binlerce kişiye gıda ve giyim desteği sağlamak amacıyla kurulan aş evi ve ücretsiz giyim mağazası, büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek ve Ekmek Desteği

Aş evi projesi kapsamında, günde 10 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapılacak. Özellikle Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde binlerce kişiye sıcak yemek hizmeti sunulacak. Bu proje, bölgede yaşayan yoksul ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, ekmek üretimiyle günlük 10 bin kişiye taze ekmek dağıtımı yapılacak.

Ücretsiz Giyim Mağazası ile Temel İhtiyaçlar Karşılanıyor

Çalışmalardan; Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar bölgesi dahil 1milyon ihtiyaç sahibi kişinin istifade etmesi hedefleniyor.

25 ÜLKEDE GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarını bu yıl yine uzak diyarlara ulaştıracak.

Benin, Çad, Gana, Kamerun, Mali, Sıerra Leoni, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda'nın de aralarında bulunduğu 25 ülkede gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

Koli içeriği, dağıtım yapılacak ülkelerin beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak oluşturuluyor.

Türkiye'de dağılacak kumanya paketlerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: Pirinç, şeker, reçel, nohut, bulgur, kırmızı mercimek, ayçiçek yağı, makarna, arpa şehriye, tel şehriye, tuz, yeşil mercimek, çay, kuru fasulye, pirinç, un, zeytin.

Öte yandan, dernek tarafından yurt içinde ihtiyaç sahibi 50 bin aileye de gıda kartı dağıtılması planlandı"

25 ÜLKEDE İFTAR SOFRASI KURULACAK

Deniz Feneri Derneği yine 25 ülkede Ramazan sofraları kurulacak.

Benin, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Kamerun, Mali, Nijer, Nijerya, Sıerra Leoni, Somali, Tanzanya, Togo, Uganda, Afganistan, Bangladeş, Filipinler, Lübnan, Pakistan, Sri lanka, Tayland ve Yemen'de ihtiyaç sahibi ve yetim aileleleriyle beraber kurulacak iftar sofralarında kardeşlik bağlarımız güçlenecek.

1 İFTAR NE KADAR?

Mazlum coğrafyalarda Ramazan ayında bir nebze olsun sıcak bir yemeğe kavuşma bedeli bu yıl için şu rakamlardan oluşuyor.

Gazze için 80 TL

Suriye için 80 TL

Yurt Dışı 150 TL

Yurt İçi 650 TL karşılığında bir iftar sofrasına bağışçıların katkısı olacak.

15 RAMAZAN YETİMLER GÜNÜ

Ramazan ayı kapsamında çocuklara yönelik çalışmalar da planlandı.

Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışında 10 binlerce yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilecek.

Hayırseverler, 1500 TL'ye bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Ramazan ayı boyunca yetimlere yönelik iftar programları ve 15 Ramazan

"İslam Dünyası Yetimler günü" olarak kabul edilen Ramazan'ın 15'ci günü, 25 ülkede yetim sofraları kurup, bayramlık ve yetim harçlığı dağıtılması planlandı.

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBAN

Deniz Feneri, hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını bu Ramazan da da keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtıyor. Adak kurban bedeli: yurt içi 12 bin TL, yurt dışı 3.600 TL'dir.

FİTRE VE ZEKAT

Deniz Feneri Derneği bağışçılardan emanet aldığı zekat ve fitreleri de Ramazan'da on binlerce kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

-FITRE yazıp 5407'ye SMS göndererek 180 TL

Türkiye'nin bağış hattı 5560'tan da 1 SMS karşılığı 50 TL bağışlanabilir.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştireceği insani yardımlara destek olabilirler.

Ayrıca, daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyen hayırseverler, Deniz Feneri'nin banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak veya 0212 414 60 60 numaralı telefonu arayarak çağrı merkezimizden bağışlarını yapabilirler.

AV. MEHMET CENGİZ'DEN RAMAZAN MESAJI

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz'in Ramazan Ayı mesajı:

Oruçlarımızla, namazlarımızla, okunan mukabelelerle bir Ramazan Ayına daha kavuşuyoruz.

Bu kutlu ayda nefis muhasebesi yaparak kulluğumuzu gözden geçirip; muhtaçlara elimizi ve gönlümüzü açarak kardeşliğin tadını yüreğimizde hissedeceğiz.

İçimizdeki ibadet aşkı, insan sevgisi, ihtiyaç sahiplerine el uzatma isteği her zamankinden daha coşkulu bir şekilde davranışlarımıza inşAllah yansıyacak.

Bu vesile ile Filistin'de, İsrail'in uyguladığı devlet terörü altında soykırıma uğratılan Ramazan-ı Şerif'e kan ve gözyaşıyla giren kardeşlerimizin yanında olduğumuzu söyleyerek, bütün İslam alemine birlik ve beraberlik diliyorum.

Bilgi İçin: Fevzi Yalçın İletişim Danışmanı

[email protected] 0542 548 10 48 - 0212 414 60 60