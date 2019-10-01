Nene Hatun’a 500 bin misafir

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından “93 Harbi” diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yoğun mücadelelerin yaşandığı Aziziye 1- 2 ve Mecidiye tabyalarının yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, geçmişte bu bölgede yaşanan acı ve kahramanlıkların izlerini taşıyor. Türk askerlerinin yanı sıra ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan Erzurum halkı ile “Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar” deyip çocuğunu beşikte bırakarak savaş alanına koşan Nene Hatun’un kahramanlığının yaşandığı Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, tarihi ve maneviyatı ziyaretçileri duygulandırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yıl boyunca ziyaret ettiği Park, bünyesinde kültür sokağı, kafeterya, lokanta, çay bahçesi ve silah sergi alanı bulunuyor.