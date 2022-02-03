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Nepal'de petrol fiyatlarına yapılan zam protesto edildi

Nepal'de petrol fiyatlarına yapılan zam başkent Katmandu'da öğrenciler tarafından protesto edildi.

IHA3 Şubat 2022 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:30
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Nepal'in başkenti Katmandu'da petrol fiyatlarına gelen zam, başkent Katmandu'da protesto edildi. Eylemci öğrenciler, zamları kontrol altında tutamadığı gerekçesiyle Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba'ya istifa çağırdı. Başbakanın fotoğrafını yapıştırdıkları sözde büstü de ateşe veren protestocular, zamların kontrol altına alınmadığı takdirde protestolarına devam edeceklerini söyledi.

Düzenlenen protestoya polisin müdahale ettiği ve olayda yaralı olmadığı bildirildi.

Ülkede, geçtiğimiz Salı günü hükümete ait petrol şirketi Nepal Oil Corborotion tarafından petrol fiyatlarına 3 Nepal rupisi zam yapılmıştı.

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