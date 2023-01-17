Nepal'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağının Pokhara Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü kazada bilanço ağırlaşıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Nepal Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Krishna Prasad Bhandari 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyleyerek, "Bugünkü kurtarma operasyonunu tamamladık. Bir kişinin daha cansız cesedine ve bir kara kutuya daha ulaştık" ifadelerini kullandı.

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından 8'inin bulunduğu Nepal'de 2000 yılından bu yana meydana gelen uçak ve helikopter kazalarında 350 kişi hayatını kaybetti.