Nerede bir terör tehdidi varsa kalıcı olarak imha edilecek... Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 21.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.
Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hIpdTxRFuK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024