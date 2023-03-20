Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? E-Devlet TC. no ile YSK seçmen sorgulama

Hangi sandıkta oy kullanacağım? sorusu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde sorgulanıyor. Milyonlarca seçmen, Mayıs'ın 14'ünde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen sorgulama bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte E-Devlet TC. no ile YSK seçmen sorgulama

Milyonlarca seçmen, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak.

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI



Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri, ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için başvurular başladı. 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulalarındaki yerleri 1 Nisan'da, ittifakların ve siyasi partilerin yerleri ise 8 Nisan'da belirlenecek. Bunun için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.

NEREDE, HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde vatandaşların hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgileri erişime açtı.

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinin ardından nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya E-Devlet "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısı üzerinden öğrenebilirler.

E-DEVLET YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



Seçmen listeleri ilçe seçim kurullarınca bugün askıya çıkarıldı. Listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Adres değişiklik işlemlerini henüz tamamlayamayan depremzede seçmenler de bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.