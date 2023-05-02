Nerede oy kullanacağım? 2023 Genel seçim e-Devlet YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı

Seçimlere sayılı gün kala vatandaşlar "Nerede oy kullunacağım?" uygulaması ile seçmen sorgulama işlemlerine başladı. Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, seçmen sorgulamak için YSK'nın E-Devlet bağlantısından hangi sandıkta ou kullanacağını öğrenebilecek. İşte TC. no ile e-Devlet YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı

NEREDE OY KULLANACAĞIM?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde vatandaşların hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgileri erişime açtı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen kaydı, E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Sandık seçmen listelerinin kesinleşmesinin ardından nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, www.ysk.gov.tr internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya E-Devlet "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısı üzerinden öğrenebilirler.

Hasta ve engellilerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesi için 'Seyyar sandık kurulu talep formu' ile muhtarlıklara müracaat yapılacak.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak kişiler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecekler.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI



Seçmenler, internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

YSK SANDIK SORGULAMA EKRANI

Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilmektedir. Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.