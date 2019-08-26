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Nerede senin adaletin

Menemen Belediyesi’nde CHP’li başkanın 284 kişiyle birlikte işten attığı Bayram Akbaş, Kılıçdaroğlu’na ‘kimse çıkarılmayacak’ diye verdiği namus sözünü hatırlatmak üzere yollara düstü.

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31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi meydanlarda kazanacakları belediyelerde işçinin ekmeğiyle oynanmayacağı yönünde ‘namus sözü’ veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine sınıfta kaldı. CHP belediyeleri işçi kıyımı yaptı. 2017’de Ankara’dan sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlayan ve Maltepe’de sonlandıran Kılıçdaroğlu’na karşı şimdi de işten çıkarılan emekçiler CHP Genel Merkezi’ne doğru ‘Adalet Yürüyüşü’ne başladı. 

TAZMİNATSIZ KOVULDU 

Menemen Belediyesinde çaycılık yaparken haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek amacıyla 5 gün önce bisikletiyle İzmir’den yola çıkan Bayram Akbaş, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine ulaştı. Menemen Belediyesinde çay ocağında çalışırken, yeni seçilen belediye başkanı tarafından 284 kişiyle birlikte işine son verildiğini belirten Akbaş, şöyle konuştu: Belediye ‘yasal düzenleme yapacağız’ diyerek iş akitlerimizi feshetti.  284 kişiden sadece 15-20 tanesini işe geri aldılar. Onlar da kentin ileri gelenlerinin yakınları zaten. Kıdem tazminatımızı ödeyeceklerini söylemişlerdi. Geriye dönük 5 aylık maaşımızı da tazminatımızı da ödemediler. Belediyede işe girmeden önce kendime ait iş yerim vardı. İşimden dolayı kapattım. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. 

SOSYAL ADALET BU MU? 

Üzerine giydi tişörtte ‘Sosyal adalet bu mu’ diye yazdıran Akbaş, hakkını sonuna kadar savunacağını dile getirerek, şunları kaydetti: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Haksız yere hiçbir işçiyi çıkarmayacağız, çıkan olursa Ankara’ya gelsin beni bulsun, namus sözü ve garanti sözü veriyorum’ sözüne istinaden biz de kendisini bulmaya, dertlerimizi anlatmaya gidiyoruz. Bundan sonraki süreçte işçi kıyımlarının önüne geçmektir amacımız. Belki kendim için bir şey fark etmeyecek, yaşım 49, emekliliğime 2 yıl kaldı. 4 çocuk babasıyım, 3’ü okuyor. Bayrama parasız girdik. Hiçbir yetkiliye sesimizi duyuramadık. Yolculuğumun 5. günündeyim. Sendikamız dahi bu süreçte bizi yalnız bıraktı. Eğer çözüm bulamazsam, en son Anıtkabir’e derdimi anlatacağım” 

Adalet çığlığına CHP sağır kaldı

Bolu Belediyesi başta olmak üzere İstanbul Esenyurt, Adana Büyükşehir, Antalya Büyükşehir,  İzmir Kemalpaşa, Çanakkale Bayramiç gibi birçok CHP’ye geçen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalar ve sendikal baskıları protesto etmek amacıyla hakkını arayan emekçilerin ‘Adalet Yürüyüşü’ CHP Genel Merkezi önünde son bulmuştu. Genel Merkez’e alınmayan, tek bir yetkili ile görüştürülmeyen işçiler, Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü tutmasını istemişti. İşçiler, Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı sözde ‘Adalet Yürüyüş’ündeki ‘Hak, hukuk, adalet’ sözlerini de hatırlatmıştı.

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