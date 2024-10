SAHA EXPO kapsamında dün yapılması planlanan 4 panelden 3'ü iptal edildi. Düzenlenen bir panelinin moderatörlüğünü yapan emekli Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, Türkiye'nin savunma sanayiinde tahayyül edilemeyecek noktalara geldiğini söyledi.

Bugünkü durumu geçmişle karşılaştıran Saygun "Askerimizin üzerine U.S. yazan battaniye örttük. U.S yazan tabaktan, U.S. yazan kaşıkla yemek yedirdik. Kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıtıp, bunları giyin dediler. Şimdi bakıyorum, 5 buçuk-6 milyar dolar ihracat yapılıyor" dedi.

TEK KANALDAN 40 KANALA

Saygun şunları söyledi: Bunları yaşamamışsanız bu fuarı takdir etmek zor: Kıbrıs Harekatı'nda, roketinizi başka bir ülkeden almak zorunda kalmamışsanız, Roketsan'ın yaptığı balistik füzeleri takdir etmeyebilirsiniz. Temmuz sıcağında, Kıbrıs'ta elinizde tek kanallı Amerikan telsizi ile kan ter içerisinde irtibat kurmaya uğraşmadıysanız, bugün Aselsan'ın yaptığı 40 kanallı kriptolu telsizlerin de sizin için bir önemi olmayabilir.

AIRBUS: SİZ OLMADAN UÇAĞIMIZI YAPAMAYIZ

Emekli General Saygun'un yönettiği SAHA EXPO'daki panelde konuşan Airbus Türkiye Direktörü Simon Ward, konuşmasında terör saldırısından dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi. Ward "Türkiye'de TUSAŞ gibi büyük şirketlerle çalışıyoruz. Bizler için Türkiye önemli bir satış piyasası ve bizim tedarik zincirimizin kritik bir parçası. Türkiye olmadan biz ticari uçaklarımızı imal edemeyiz. Uçaklarımızın her birinin içinde Türkiye'de imal edilmiş içerik ve malzemeleri bulunuyor" dedi.

Simon Ward