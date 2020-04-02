Nereler koronavirüs karantinasına alındı? Türkiye'de karantinaya alınan yerler

02 Nisan 2020 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 10:54

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan salgının önüne geçebilmek için seyahatler sınırlandırıldı. Vatandaşlar nerelerin koronavirüs karantinasına alındığını merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yerleri haberimizde derledik. İşte, Türkiye'de karantinaya alınan yerler...

KARANTİNA UYGULANAN YERLER

ERZİNCAN

Türkiye'de koronavirüs karantinasına alınan yerlerErzincan Kemah'ta Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri

BİTLİS

Bitlis Mutki'de Koyunlu köyü

KARS

Kars Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü

BARTIN

Bartın Hasankadı beldesi

BAYBURT

Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyü

ÇANAKKALE

Çanakkale Çan'da Maltepe köyü

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Şiran'da Yukarı Kulaca köyü

Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" ifadesine yer verildi.

KÜTAHYA

Kütahya Simav'da Yeşildere köyü

MALATYA

Malatya'da Darende ilçesi Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, Malatya Hekimhan'da Kozdere Mahallesi

RİZE

Rize'de Kendirli beldesi ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır" ifadesine yer verildi.

SİVAS

Sivas'ta Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri

YOZGAT

Yozgat Derbent köyü, Yozgat Çekerek'te Yukarıkarahacılı köyü.

Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün dün itibarıyla karantina altına alındığını açıkladı.

VAN

Van Başkale'de Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası, Van Çaldıran'da Han Mahallesi.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

ÇANKIRI

Çankırı Çerkeş'te Aliözü köyü, Çankırı Şabanözü'nde Kamış köyü

GİRESUN

Giresun Çamoluk'ta Karadikmen köyü

TUNCELİ

Tunceli Mazgirt'te Geçitveren köyü

EDİRNE

Edirne'de bekleyen sığınmacıların bir kısmının Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'den gelen 487 düzensiz göçmen, bu merkezde karantina altına alınmıştır. Merkezde görev alan tüm personelimizin bugün saat 17.00 itibarıyla ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz, 14 gün süreyle kendilerine ayrılan misafirhanelerde misafir edilecektir."

ÇORUM

Çorum Sungurlu'da bir köy karantinaya alındı.

Çorum’un Sungurlu ilçesi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği: Edirne'den gelen 487 sığınmacı karantina altına alındı.

ANTALYA

Antalya'da da kısmı karantina var. Valilik, yabancı plakaları şehire almıyor.