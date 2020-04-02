Nereler koronavirüs karantinasına alındı? Türkiye'de karantinaya alınan yerler

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan salgının önüne geçebilmek için seyahatler sınırlandırıldı. Vatandaşlar nerelerin koronavirüs karantinasına alındığını merak ediyor. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan yerleri haberimizde derledik. İşte, Türkiye'de karantinaya alınan yerler...
KARANTİNA UYGULANAN YERLER
ERZİNCAN
Türkiye'de koronavirüs karantinasına alınan yerlerErzincan Kemah'ta Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri
BİTLİS
Bitlis Mutki'de Koyunlu köyü
KARS
Kars Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü
BARTIN
Bartın Hasankadı beldesi
BAYBURT
Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyü
ÇANAKKALE
Çanakkale Çan'da Maltepe köyü
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Şiran'da Yukarı Kulaca köyü
Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" ifadesine yer verildi.
KÜTAHYA
Kütahya Simav'da Yeşildere köyü
MALATYA
Malatya'da Darende ilçesi Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi, Malatya Hekimhan'da Kozdere Mahallesi
RİZE
Rize'de Kendirli beldesi ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır" ifadesine yer verildi.
SİVAS
Sivas'ta Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri
YOZGAT
Yozgat Derbent köyü, Yozgat Çekerek'te Yukarıkarahacılı köyü.
Yozgat Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nün dün itibarıyla karantina altına alındığını açıkladı.
VAN
Van Başkale'de Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası, Van Çaldıran'da Han Mahallesi.
Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
ÇANKIRI
Çankırı Çerkeş'te Aliözü köyü, Çankırı Şabanözü'nde Kamış köyü
GİRESUN
Giresun Çamoluk'ta Karadikmen köyü
TUNCELİ
Tunceli Mazgirt'te Geçitveren köyü
EDİRNE
Edirne'de bekleyen sığınmacıların bir kısmının Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Edirne'den gelen 487 düzensiz göçmen, bu merkezde karantina altına alınmıştır. Merkezde görev alan tüm personelimizin bugün saat 17.00 itibarıyla ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz, 14 gün süreyle kendilerine ayrılan misafirhanelerde misafir edilecektir."
ÇORUM
Çorum Sungurlu'da bir köy karantinaya alındı.
Çorum’un Sungurlu ilçesi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır” denildi.
KIRKLARELİ
Kırklareli Valiliği: Edirne'den gelen 487 sığınmacı karantina altına alındı.
ANTALYA
Antalya'da da kısmı karantina var. Valilik, yabancı plakaları şehire almıyor.