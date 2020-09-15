15 Eylül 2020 Salı 11:43 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 11:43

Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın yolu olarak maske kullanmayı öneriyor. Son günlerde artan koronavirüs vakaları sebebiyle, 81 ilde sokakta maskesiz dolaşmak yasaklanmış durumda. Bu kurala riayet edilirse vaka sayılarında ciddi oranda azalma olacağı biliniyor. Peki Nerelerde maske takmak zorunlu? İşte maske takmanın zorunlu olduğu alanlar.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul Ankara ve Bursa’dan sonra tüm illerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Böylece Türkiye'de 81 ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Böylece maske takmanın zorunlu olduğu alanlar belirlendi. İşte detaylar...

Koronavirüs salgınıyla birlikte ilk uygulanan kurallardan bir tanesi de maske takma zorunluluğu oldu. Salgınla mücadele kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler olurken birçok alanda kısıtlamalar getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

MASKE TAKMANIN ZORUNLU OLDUĞU ALANLAR

Buna göre ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs-midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Bunların dışında kalan raylı sistem araçları, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş-kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek. Ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha-tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.

MASKE ZORUNLULUĞU OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunluğu getirildi, fiziki mesafe kuralının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınması yasaklandı. Ayrıca restoran, kafe gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyecek.

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ TL?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”