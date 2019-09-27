Neşet Ertaş isminden menfaat sağlayanlar var

Halk ozanı Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının herhangi bir veliahdının olmadığını belirterek, “Sanatta veliaht olamaz, krallıklarda olur. O da böyle derdi. Bu iki kişiye de hakarettir. Kimse kimsenin yerine geçemez. Başkasının eserlerini çalıp söyleyip onun veliahdı olamazsınız” dedi. Neşet Ertaş’ın ölümünün 7. yılında, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı Paneli” düzenlendi. Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, babasının kendi emeğiyle ayakları üzerinde durduğunu dile getirdi. Babasının Almanya’ya gittiğinde kırgın olduğunu belirten Ertaş, “Babam, Bayram Bilge Tokel’in ısrarıyla yeniden Türkiye’ye döndü. Hasan Saltuk’un mücadelesiyle son günlerinde biraz telif alabildi. Neyi var neyi yoksa her zaman dağıtırdı. ‘İnsana lazım olan iki sokum ekmek ve yatacak bir yer. Fazlası haramdır’ derdi. İhtiyaç sahiplerine kimseye duyurmadan yardım ederdi” diye konuştu.

İZİN BİLE ALMIYORLAR

İzin alınmadan babasının adına kitaplar yazıldığını, belgeselleri yapıldığını anlatan Hüseyin Ertaş, “Yaşarken kendisini üzmüş, kırmış, hatta yaşarken babamla hiç görüşmemiş hiç ilgisi olmayan insanlar, ölüm yıl dönümlerinde televizyonlarda bilirkişi olarak, Neşet Ertaş otoritesi olarak boy gösteriyorlar. Yine bazıları anma programlarında sahne alıp yalan yanlış hikâyeler anlatarak babamın türkülerini söyleyerek gelir elde ediyorlar. Bu durum bizi üzüyor. Acı acı gülmek kalıyor bize” dedi. Ertaş “O yüzden kim Neşet Ertaş ismini kullanarak menfaat sağlamaya çalışıyorsa biliniz ki Neşet Ertaş ile onun felsefesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur” şeklinde konuştu. Neşet Ertaş’ın yakın dostu ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel de Ertaş adına akademik çalışmaların da yapılması gerektiğini dile getirdi.