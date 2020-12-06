Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda Pazar akşamı sorulan Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı (Neşet Ertaş Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri)
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının, yayınlanan son bölümünde sorulan Neşet Ertaş sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. . Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile renklenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan “Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusunun yanıtı merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri
Soru: Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?
A: Yaz
B: Göz
C: Kış
D: Kaş
Doğru cevap: C: Kış
NEŞET ERTAŞ ZÜLÜF DÖKÜLMÜŞ YÜZE ŞARKI SÖZLERİ
Zülüf dökülmüş yüze aman
Kaşlar yakışmış göze aman aman
Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze
Usandım bu canımdan aman aman
Derd ile geze geze
Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz coştu böyle aman aman
Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle
Sen orada ben burda aman aman
Ömrümüz geçti böyle
Bu ellerde gez gayri aman
Kâtip ol da yaz gayri aman
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı
Bir kazma al bir kürek aman aman
Mezarımı kaz gayrı