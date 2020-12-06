06 Aralık 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 12:14

Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda Pazar akşamı sorulan Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İşte merak edilen sorunun cevabı (Neşet Ertaş Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri)

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasının, yayınlanan son bölümünde sorulan Neşet Ertaş sorusu ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. . Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile renklenen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan “Neşet Ertaş'ın "Zülüf Dökülmüş Yüze" adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez? sorusunun yanıtı merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciyi meraklandıran Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze şarkı sözleri

Soru: Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze adlı türküsünde bu kelimelerden hangisi geçmez?

A: Yaz

B: Göz

C: Kış

D: Kaş

Doğru cevap: C: Kış

NEŞET ERTAŞ ZÜLÜF DÖKÜLMÜŞ YÜZE ŞARKI SÖZLERİ

Zülüf dökülmüş yüze aman

Kaşlar yakışmış göze aman aman

Usandım bu canımdan aman aman

Derd ile geze geze

Usandım bu canımdan aman aman

Derd ile geze geze

Gün doğdu aştı böyle

Gönlümüz coştu böyle aman aman

Sen orada ben burda aman aman

Ömrümüz geçti böyle

Sen orada ben burda aman aman

Ömrümüz geçti böyle

Bu ellerde gez gayri aman

Kâtip ol da yaz gayri aman

Bir kazma al bir kürek aman aman

Mezarımı kaz gayrı

Bir kazma al bir kürek aman aman

Mezarımı kaz gayrı