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  • Nesli tehlike altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye ceza yağdı
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Nesli tehlike altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye ceza yağdı

Hakkari'de nesli tükenme tehlike altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan ve avlanması yasak olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye toplam 699 bin 236 lira para cezası kesildi.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
Nesli tehlike altında olan dağ keçisini avlayan 3 kişiye ceza yağdı
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Olay, dün Şemdinli'nin Bozyamaç köyünde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine köye giden Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Hakkari İl Şube Müdürlüğü Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) şefliği ekipleri, arazide silah sesleri duydu.

Bölgeye giden ekipler, park halindeki araçta yaptıkları denetimde kaçak avcıları silahla vurdukları dağ keçisine ait etleri hazırlayıp bidona koyarken yakaladı.

DKMP Yüksekova İlçe Şube Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 650 bin TL tazminat ile suçu üstlenen 3 kişiye kişi başı 16 bin 412 olmak üzere, toplamda 699 bin 236 TL ceza kesildi. Ayrıca elinde silah olup takozu olmayan avlakta ateş eden bir kişiye de 10 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.

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