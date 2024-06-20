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Nesli tükeniyordu: Beykoz'da görüldü

Beykoz sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan su samuru görüldü. Çevredekileri heyecanlandıran o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA20 Haziran 2024 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Nesli tükeniyordu: Beykoz'da görüldü
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İstanbul'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, geçen Pazar günü öğle saatlerinde Beykoz Sahili'nde görüldü. Kurban Bayramının 1. Gününde sahilde gezen vatandaşlar ender rastlanan bir su hayvanı olan su samurunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Su samurunun gören bazı vatandaşların "Sansar bu, saldırıyor" diye konuşmaları dikkat çekti. Çevredekileri heyecanlandıran o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun denizde bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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