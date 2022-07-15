Nesli tükenme tehlikesi altında! Amanoslar'da görüntülendi

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası'na ailesiyle birlikte gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü. Uçan, çocuklarıyla birlikte semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra çocukların semenderi incelemesinin ardından semender tekrardan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.