İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2022 Cuma / 16 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4907
  • EURO
    17,5333
  • ALTIN
    958.96
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nesli tükenme tehlikesi altında! Amanoslar'da görüntülendi
Güncel

Nesli tükenme tehlikesi altında! Amanoslar'da görüntülendi

Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası'nda nesli tehdit altında olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi.

IHA15 Temmuz 2022 Cuma 09:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda yer alan 1650 rakımlı Zorkun Yaylası'na ailesiyle birlikte gezmeye giden Adem Uçan, arkadaşının evinin bahçesinde gezerken nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender gördü. Uçan, çocuklarıyla birlikte semenderin fotoğraf ve vidosunu çekti. Daha sonra çocukların semenderi incelemesinin ardından semender tekrardan doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan sarı benekli Anadolu semenderi, "yağmur yağdıran böcü" olarak da adlandırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.